O partido co que Catalina González presentarase ás próximas eleccións municipais, unha intención adiantada no seu día por PontevedraViva, xa ten nome: Xuntos por Sanxenxo. A ex alcaldesa de Sanxenxo presentará en próximas semanas o seu novo partido pero, antes dese momento, formalizou o trámite de solicitar a súa baixa como afiliada do Partido Popular