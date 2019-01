A actriz Uxía Blanco reivindica o cineasta Chano Piñeiro como defensor da igualdade

A actriz Uxía Blanco asiste á homenaxe a Chano Piñeiro © Concello de Ponte Caldelas A actriz Uxía Blanco asiste á homenaxe a Chano Piñeiro © Concello de Ponte Caldelas

A actriz Uxía Blanco participaba este venres na homenaxe que a asociación cultural Somos Ponte Caldelas realizou ao director cinematográfico Chano Piñiero. Despois de proxectar a película 'Sempre Xonxa' desenvolveuse un coloquio no que a intérprete do filme destacou o carácter humano do cineasta galego.

Blanco indicou que, con 30 anos de perspectiva, o director de 'Mamasunción' foi un visionario na defensa da igualdade de xéneros e na loita contra a violencia ás mulleres.

Ao acto tamén asistiu Mariluz Montes, a viúda do director. Uxía Blanco referiuse a ela como unha persoa fundamental que sempre impulsou o xenio creativo de Piñeiro.

ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO 'MEMORIAL CHANO PIÑEIRO'

Durante o acto levou a cabo a entrega dos premios do I Concurso Fotográfico 'Memorial Chano Piñeiro'. Alicia Landeiro obtivo o primeiro premio pola súa obra 'Sombras'. Cecilia Vázquez e Julen Souto levaron o segundo e o terceiro premio.