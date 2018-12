Catro mulleres guiarán os paseos de outubro pola Pontevedra literaria

Os paseos pola Pontevedra literaria que organiza o Concello de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de escritores en lingua galega (AELG), contará este mes de outubro con catro mulleres como mestras de cerimonia.

Catro autoras que escribiron sobre a Boa Vila guiarán estes roteiros: Elisabeth Oliveira, Tamara Andrés, Ana Acuña e Fina Casalderrey.

Os roteiros, que partirán ás 11.30 horas, son:

Sábado 6 de outubro : Pontevedra, punto de encontro. Elisabeth Oliveira

: Pontevedra, punto de encontro. Elisabeth Oliveira Sábado 20 de outubro : Espazo do poema. Tamara Andrés

: Espazo do poema. Tamara Andrés Sábado 27 de outubro: A Pontevedra de María Victoria Moreno. Ana Acuña e Fina Casalderrey

As persoas interesadas en participar poden inscribirse, a partir do 25 de setembro, no enderezo electrónico pontevedraliteraria@gmail.com. As prazas son limitadas, 50 por paseo, e a inscrición é por orde de chegada.