Os movementos sociais que marcaron 1968, no novo ciclo de cine do campus

Doce proxeccións e dous relatorios integran o programa que ofrecerá o campus de Pontevedra no seu novo ciclo de cine. Terá en 1968 e nos acontecementos e movementos sociais que marcaron aquela época o seu eixo central.

O ciclo, que leva o nome O vento sopra onde quere, busca poñer ante o espectador unha serie de reivindicacións, "algunhas máis veladas e outras máis explícitas", segundo o seu programador, Suso Novas, "do que era o fin dunha década moi convulsa".

As películas proxectaranse nas tardes dos venres, ás 19.00 horas, na Casa das Campás. Terán entrada libre e conta coa colaboración do Institut Francais du Cinema e do Goethe Institut alemán.

Milou en Maio, de Louis Malle, un filme que aborda a realidade dunha burguesía que vive illada da realidade social abre este xoves un ciclo que o 5 de outubro continúa con O incidente, de Larry Peerce, un filme de arte e ensaio no que se reúnen diferentes sociotipos que forman parte do imaxinario colectivo da sociedade estadounidense daquel momento.

O 19 de outubro, o ciclo continúa co filme alemán Artistas baixo a cúpula do circo: perplexos, de Alexander Klugue, unha das propostas nas que a forma cinematográfica ponse ao servizo dunha estética e dunha ideoloxía que vai en contra das normas convencionais da narración fílmica, mentres que o venres 26 mes proxectarase I am not your negro, de Raoul Peck, que aborda a cuestión racial estadounidense.

O venres 2 de novembro será a quenda de Unha xuventude alemá, de Jean Gabriel Périot, que a través de material de arquivo e declaracións intenta reconstruír unha panorámica de determinadas posturas da esquerda radical alemá; mentres que sete días despois o xefe de programación do Centro Galego de Artes da Imaxe, Jaime Pena, abordará nunha conferencia o maio de 68, a través de diferentes películas.

O 16 de novembro, o ciclo continúa con Os visitantes, de Elia Kazan, unha película que revela o impacto na sociedade americana da Guerra de Vietnam, mentres que o 23 dese mes proxectarase Morrer aos trinta anos, de Romain Groupil, un clásico do cine francés centrado tamén no acontecido tralo maio do 68.

Novembro pechará, o venres 30, con Zabriskie Point, primeira produción norteamericana de Michelangelo Antonioni, na que o director italiano retrata a súa visión dos arquetipos humanos dos Estados Unidos de finais dos 60, mentres que o 7 de decembro haberá unha conferencia na que Suso Novás abordará como o cine abordou conflitos como a reivindicación das sociedades afroamericanas ou os movementos anticoloniais.

A última película que se proxectará, o 21 de decembro, é If... de Lindsay Anderson, unha película que retrata as estruturas de poder dentro dunha institución educativa británica deseñada para educar a futura elite e que foi estreada precisamente en 1968.