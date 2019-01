A Banda de Música de Salcedo, pioneira en interpretar Carmina Burana

A Banda de Música de Salcedo celebrará este ano Santa Icia cun concerto sen precedentes nos seus 30 anos de historia nin na traxectoria das bandas de música en Galicia. Interpretará Carmina Burana, unha composición que é habitual ver en actuacións doutro tipo de agrupacións musicais, pero que esixe a participación dun amplo despregamento de medios que as bandas non adoitan poder facer.

O concerto será o 24 de novembro ás 20.00 horas no Pazo da Cultura de Pontevedra e contará coa participación da coral polifónica El Eco da Coruña, a máis antiga da Península Ibérica en activo e que xa fixo Carmina Burana no pasado con orquestras.

O esforzo esixido para a representación chegou á banda para tomar unha decisión pouco habitual: cobrar pola actuación. As entradas estarán á venda na sede da escola de música da banda en Salcedo, a través do correo electrónico info@bandademusicadesalcedo.com e en Viaxes Deza.

O presidente da asociación cultural San Martiño de Salcedo, Víctor Cortizo, deu a coñecer todos estes detalles este luns con motivo da firma do convenio que cada ano asina co Concello de Pontevedra para facer posible o financiamento das actividades da asociación e a súa escola de música.

Este ano o convenio será por un importe de 37.000 euros, 4.000 máis que o ano anterior e Víctor Cortizo aproveitou para insistir en que para a agrupación é unha axuda clave para poder chegar de forma máis folgada a final de ano, xa non só para as actuacións da banda senón tamén para poñer en marcha a súa escola de música. Tamén lanzou a luva ao Concello ante un posible incremento en anos seguintes.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, asinou o contrato por parte do Concello e, a continuación, tanto el como a concelleira de Dinamización sociocultural, Carme da Silva, fixeron fincapé no valor engadido que supón para Pontevedra ter esta banda e a súa escola de música. Lores non descartou incrementar a contía, dentro das posibilidades do orzamento municipal.