Cantos na Maré traslada todas as actuacións ao interior do Pazo da Cultura debido á previsión de chuvia

Portada do último disco de Mercedes Peón © Cantos na Maré

As previsións meteorolóxicas para esta fin de semana provocaron que a organización de Cantos na Maré adopte a medida de trasladar as actuacións previstas nas zonas exteriores do Pazo da Cultura ao interior do recinto.

O anuncio de fortes ventos e choivas provocará que todos os espectáculos previstos nos escenarios Ultramaré e Baixamaré vaian levarse a cabo en espazos interiores do Pazo da Cultura.

A organización indica que este cambio provocará algúns cambios "mínimos" nos horarios previstos e alerta ás persoas que xa comprasen as súas entradas que non é necesario realizar cambios. Se alguén desexase devolver estas entradas poderá facelo a través dos mesmos canles nos que levou a cabo a compra.

Os horarios quedarán da seguinte forma no Pazo da Cultura:

Xoves 11

20.30 horas - Auditorio do Pazo: Concerto inaugural de Teresa Salgueiro

Venres 12

20.00 horas - Sala de Conferencias do Pazo: Vudú

20.30 horas - Auditorio: Cesária Évora Orchestra con Lura, Lucibella, Élida Almeida

22.00 horas - Auditorio: Capicúa, Wöyza e Eva Rap Diva

23.30 horas - Auditorio: García Mc "Nación Quilombo", Alejandro Vargas

Sábado 13

20.00 horas - Sala de Conferencias: Os meninos

20.30 horas - Auditorio: Selma Uamusse

21.45 horas - Auditorio: Chico César

23.15 horas - Auditorio: Mercedes Peón

00.30 horas - Auditorio: Throes - The Shine

Domingo 14

20.30 horas - Auditorio: Concerto Clausura: Cantares de Évora, Kepa Junquera e Uxía presentan Ath-Thurdâ