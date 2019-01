'Forever in Galicia', Castelao tamén se le en inglés

Presentación de 'Forever in Galicia', a obra 'Sempre en Galiza' de Castelao traducida ao inglés © Mónica Patxot Francis Boutle e Craig Patterson, editor e tradutor de 'Sempre en Galiza' ao inglés © Mónica Patxot

'Sempre en Galiza', a obra de Castelao que máis simboliza a cultura e a idea identitaria de Galicia como país, xa conta cunha versión en inglés. 'Forever in Galicia' é un proxecto de Craig Patterson, un tradutor nado en Gloucester, en Inglaterra, que leva anos traballando nesta iniciativa.

Este mércores o Arquivo Provincial da Deputación de Pontevedra acollía a presentación desta obra coa presenza do tradutor e do editor Francis Boutle, acompañados polo vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, Valentín García Bóveda e o deputado de Cultura, Xosé Leal.

O historiador Paul Preston hai máis dunha década que recomendara a tradución da obra de Alfonso Rodríguez Castelao e Patterson, doutorado en Oxford cunha tese sobre Otero Pedrayo, decidiu asumir o reto atendendo á vixencia que o texto mantén na actualidade, cunha visión non centralista do Estado e unha defensa de Galicia como espazo cunha identidade propia.

Patterson afirma que Castelao achega teses éticas e morais máis que potentes que, segundo asegura, aínda son relevantes e aplicables á Galicia actual.

O tradutor destaca que non buscou nin aceptou axuda por parte da Xunta de Galicia para levar a cabo este proxecto. A primeira presentación do libro realizouse o 23 de setembro en Cork, Irlanda, durante o congreso Re-encountering the Canon: Literary Translation and Contemporary Iberia.