Soulmacklein presenta "Welcome to la isla" na Sala Karma

Soulmacklein presenta "Welcome to la isla" © Sala Karma

O próximo 10 de novembro ás 22:00 na Sala Karma de Pontevedra terá lugar a presentación do primeiro disco en solitario de Soulmacklein, ex membro de Delahoja.

Será a presentación de "Welcome to la isla" o seu primeiro proxecto de reggae no que contou coa produción de Positive Vibz e os músicos da Positive Band. O LP conta con dez cancións con varias colaboracións.

Como aperitivo na súa canle de Youtube publicou dous singles de adianto "Pulsa Play" e "La playa" con Ganjahr Family .

Soulmacklein promete "boas vibracións" nesta festa de presentación. As entradas anticipadas pódense adquirir en El Pequeño, Playground Store y www.wegow.com por 6 euros e en despacho de billetes por 9 euros.

Ademais, estarán no show os DJs da soundsystem Unity Army e os MCs de Moaña Sombra e Samu.