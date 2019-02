'Gustavo Almeida e amigos' chega á súa sexta edición

Por sexto ano consecutivo, Gustavo Almeida protagonizará en Pontevedra un concerto no que convidará a diferentes personaxes do ámbito cultural.

O concerto 'Gustavo Almeida e amigos' celebrarase o vindeiro sábado 10 de novembro (19:00 horas) no Auditorio do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra.

Nesta ocasión acompañarán ao cantante e compositor hispano-brasileiro a cantante cubana Diana Tarín, a galega María Costas, o brasileiro Rodrigo Almeida e a escritora Baia Fernández.

Este recital está organizado polo Museo de Pontevedra e contará con entrada de balde para o público ata completar aforamento.