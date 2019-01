A Deputación fomentará o turismo arqueolóxico a través da musealización dos castros

Xacemento de Alobre, en Vilagarcía © Deputación Provincial de Pontevedra Carmela Silva, presidenta da Deputación, fala dos xacementos arqueolóxicos da provincia © Mónica Patxot

A presidenta da Deputación Provincial anunciaba este venres que a institución que encabeza xa ten rematados os traballos de eescavación, restauración, consolidación e levantamentos topográficos nos 18 xacementos galaico romanos da provincia.

Carmela Silva sinalaba que se levou a cabo un investimento de 3,5 millóns de euros e agora será o Ministerio de Fomento, a través dunha addenda asinada ao mes de que Pedro Sánchez ocupara a Moncloa, o organismo que se encargue da musealización destas zonas e asumirá accións que inicialmente lle correspondían á Deputación co obxectivo de consolidar as estruturas xa restauradas.

A presidenta explicou os traballos arqueolóxicos desenvolvidos nos castros de Santa Trega (A Guarda), A Lanzada (Sanxenxo), Monte do Castro (Ribadumia), O Facho (Cangas), Alobre (Vilagarcía de Arousa) e o Mercado dos Mouros no municipio de Valga.

No caso da Lanzada realizáronse dúas fases de intervención entre 2016 e 2017 cun investimento económico de 300.000 euros. Documentáronse 16 estruturas e ampliouse a superficie correspondente á primeira factoría de sal de época prerromana atopada no Noroeste da península. tamén apareceu unha estrutura rectangular pertencente ao século IV e que se estuda se pertence a un edificio de carácter relixioso. Nesta zona tamén se detectaron 17 inhumacións, entre as que destacaba o esqueleto de Cornelia. 14 destas inhumacións pertencían a menores dun ano.

En Ribadumia, no Monte do Castro investíronse máis de 180.000 euros. Actuaron en 18 estruturas e en máis de 70 metros liñais de muralla.

En Alobre, a aportación superou os 152.000 euros con ampliación da zona visitable do castro e a aparición de máis de 9.300 pezas nunha primeira fase dos traballos. Na segunda apareceron 2.000 pezas máis.

A Deputación visará os proxectos de musealización que propoña Fomento antes de que se envíen a Patrimonio da Xunta de Galicia co obxectivo de que se autoricen. A presidenta calcula que este mesmo ano os proxectos estarán licitados e algúns rematados.

Carmela Silva indicou a importancia destes espazos para promover o turismo cultural. Nestes momentos, España é o sexto país no mundo escollido como destino arqueoturístico, por detrás de Italia, Exipto, Grecia, México e Perú. Neste sentido, a dirixente provincial sinalaba que estas visitas representan o 37% do sector turístico e é fundamental para desestacionalizar a chegada de viaxeiros.