O alumnado de Belas Artes amosa as súas creacións en Marín

O corpo é o eixo da mostra que o alumnado achegou ao Museo Manuel Torres © Universidade de Vigo

O Museo Manuel Torres de Marín acolle unha mostra colectiva que reúne unha serie de obras realizadas por nove estudantes e egresados da Facultade de Belas Artes, que xiran todas elas arredor do concepto do corpo.

"Cuerpo" é o nome desta mostra que poderá visitarse ata este domingo 27 e que está comisariada polas alumnas Mónica Pintos e Belén Puente-Dodd. A idea partiu da busca das "diferentes visións que se xeran dun mesmo tema en diferentes disciplinas artísticas".

Concretamente, un exercicio realizado co corpo como eixo para unha materia de fotografía serviu como fonte de inspiración para unha proposta "para a que buscamos a compañeiros que traballaran tamén sobre esa idea", como explica Pintos.

Deste xeito, a exposición reúne tanto as fotografías realizadas polos alumnos Jonathan Rodríguez ou Sara Piñeiro, como os gravados que Aida López centrou na representación da pel, o traballo pictórico no que Eva Antelo aborda a idea do corpo "desde a monstrosidade e o non aceptado socialmente" ou os autorretratos nos que Denise Pena articula unha crítica da relixión.

Así mesmo, a esta serie de alumnos a mostra sumou tamén as ilustracións dos egresados De la Cage e Arze, ambas definidas, explican as comisarias, pola crítica social. Do mesmo xeito, tamén Pintos, cunha obra que parte da busca "de peles no ámbito urbano, en elementos que pasan desapercibidos no día a día", e Puentes-Dodd, cun traballo "que se basea no azar" para xerar un corpo a través de "xogos de luces e sombras", suman as súas propias creacións a un proxecto que, recoñecen, "pese a que afróntalo con bastante medo, resultou unha experiencia moi gratificante".