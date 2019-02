O teatro de sombras chega a Domingos do Principal cunha innovadora historia de piratas

Un espectáculo de teatro de sombras é a proposta que ofrecerá o ciclo Domingos do Principal o vindeiro domingo 10 de febreiro. A compañía andaluza A la sombrita representará a obra El tesoro de Barracuda.

Nesta ocasión, xunto coas sesións das 12.00 e as 18.30 horas, a obra terá un terceiro pase para escolares o luns día 11, ás once e media da mañá. As tres funciones terán como escenario o Teatro Principal de Pontevedra.

En El tesoro de Barracuda, a través dun xogo de sombras cun tratamento innovador e contemporáneo, os nenos coñecerán a historia de Barracuda e os seus amigos, que levan anos buscando o tesouro do pirata Phineas Krane.

Cando por fin o atopan verán que non é ouro, pero daranse conta de que lles vai a cambiar a vida.

O espectáculo, que ten unha duración de 50 minutos, está recomendado para nenos e nenas a partir de seis anos.

As entradas están á venda, a través de www.ataquilla.com, a un prezo de 4 euros. De non esgotarse na venda anticipada, o despacho de billetes estará aberta dúas horas antes de cada función.