Amplo programa de actividades para resaltar a figura de Antón Fraguas, homenaxeado nas Letras Galegas 2019

Neste 2019, o Día das Letras Galegas estará dedicado ao investigador e profesor Antón Fraguas Fraguas e, por este motivo, a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega, o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega e a Fundación Antonio Fraguas Fraguas elaboraban unha programación de actos en diferentes campos desde o expositivo ao deportivo pasando polo empresarial ou o musical que axuden a coñecer a figura do que foi integrante das Irmandades da Fala.

Este venres presentábanse as distintas iniciativas nunha rolda de prensa en que se atopaba o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o presidente da RAG, Víctor Freixanes; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o presidente da Fundación Antonio Fraguas e presidente do Museo do Pobo Galego, Justo Beremendi e o presidente do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela.

Entre outras actividades, está previsto que se leven a cabo xornadas de portas abertas, roteiros e funcións teatrais, ademais dunha VI Carreira Camiño das Letras, obradoiros, certames e sesión de narración

Desta forma, no ámbito expositivo está prevista unha mostra central conmemorativa itinerante 'Antonio Fraguas, Memoria dun soño'. A exposición iniciará o seu percorrido na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela e comezará un percorrido que, entre outros puntos de Galicia, vai chegar a Cerdedo-Cotobade e Pontevedra.

Tamén están previstas outras 16 exposicións bibliográficas, artísticas, antropolóxicas e etnográficas nas principais capitais de Galicia.

A colectividade galega na emigración pechará un amplo conxunto de actividades que se celebrará ao longo de todo o ano con conferencias, feiras, exposicións, proxeccións audiovisuais, recitais e concertos.

Antón Fraguas, nado en Loureiro, municipio de Cerdedo-Cotobade, en 1905, foi membro do Seminario de Estudos Galegos e das Irmandades da Fala, ademais de director do Museo do Pobo Galego e Cronista Xeral de Galicia. Foi un defensor da lingua propia de Galicia como idioma válido para abordar calquera área do coñecemento.