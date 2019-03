A XX edición do Salón do Libro abre as súas portas como "un mar eterno de revolución e ilusión"

Inauguración do XX Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra © PontevedraViva

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra abriu este sábado o seu XX edición coa súa habitual vitalidade.

"Un libro é un mar eterno de revolución e ilusión, e así foi a chegada do Salón a Pontevedra hai dúas décadas", sinalou no acto de inauguración a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, para recoñecer despois que "no Salón queremos seguir sendo unha fiestra aberta ao mundo, un punto de encontro entre linguas, culturas e literaturas".

Con ese espírito abre unha edición que vira sobre dous eixos principais, a revolución e a cultura lusófona, á que se rende homenaxe xunto á poesía de Antonio García Teijeiro.

O concerto inaugural desta edición, 'Paseniño, paseniño', ofreceu unha performance de música e contos para celebrar os 20 anos de revolución do Salón, contando coa participación do Quinteto de Metais do Conservatorio de Pontevedra, o coro do IES da Xunqueira I, Nee Barros, Pavís Pavós e Raquel Queizás baixo a dirección de Marcelo DoBode.

Carmen Fouces: "No Salón queremos seguir sendo unha fiestra aberta ao mundo, un punto de encontro entre linguas, culturas e literaturas".

Tampouco podía faltar Orbil, a mascota do evento e un dos maiores reclamos dos máis pequenos. O lobo foi o encargado de abrir as portas do Pazo da Cultura e dar paso a tres semanas de actividades cun calendario repleto e dirixido a escolares, novos e familias.

Entre as novidades desta edición atópase a redución de aforamentos para garantir a calidade dos talleres e a apertura do Recinto Feiral.

Exposicións, rutas, contacontos, talleres, teatro e espectáculos musicais pasan a ser os protagonistas dun Salón do Libro que a través da temática da revolución pretende achegar aos mozos a reflexión e o pensamento crítico.

Consulta aquí o programa completo de actividades do XX Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que permanecerá aberto ata o día 12 de abril.