A Sinfónica de Galicia interpretará obras de Mozart e Shostakovich no concerto do 4 de abril en Afundación

O vindeiro xoves 4 de abril, a partir das 20.30 horas, o Auditorio de Afundación en Pontevedra acollerá un concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia, nunha cita cultural que organizan a Sociedad Filarmónica de Pontevedra e Afundación.

O mozo director portugués Nuno Coelho levará a batuta neste concerto cun programa no que se realizará a estrea de 'Daivat', de Martínez-Burgos; ademais de ofrecer o concerto para violín e orquestra número 3 en Sol maior, K.216, de Mozart; Partita para violín e orquestra, de Lutoslawski; e Sinfonía nº 6 en Se menor, op. 54, de Shostakovich. Tanto na obra de Mozart como a de Lutoslawski actuará como solista o violinista Stefan Jackiw. Este músico de ascendencia coreano alemá, aos seus 32 anos está considerado pola crítica estadounidense como un dos mellores violinistas contemporáneos.

A Sociedad Filarmónica facilitará as entradas aos seus socios, que poderán retiralos, previa acreditación no local social da Sociedade Filarmónica, situada nos baixos do Teatro principal na entrada pola rúa Tetuán, durante os días 2 e 3 de abril en horario de 17.00 a 20.00 horas ou o mesmo día no vestíbulo do Auditorio a partir das 19.15 horas.

As entradas pódense adquirir ao prezo de 13 euros a través de Ataquilla.