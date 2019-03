Poio ten tres concursos culturais en marcha

A Concellería de Cultura e Festexos do Concello de Poio ten en marcha, neste momento, tres concursos ben diferentes pero representativos de tres festas e eventos con gran tradición na axenda cultural e festiva do municipio.

Por unha banda, a 27º Edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto ao que se presentaron 107 traballos, quedando todas as categorías e modalidades cubertas.

A edil nacionalista Lidia Salgueiro, convocou ao xurado, composto polos membros do Consello Municipal de Cultura, a unha xuntanza o vindeiro día 10 de abril para fallar os premios desta edición, na sesión ordinaria que terá lugar a partir das 20:15 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

Ditos premios entregaranse o próximo día 17 de Maio, nos actos principais que se organizan co gallo do Día das Letras Galegas, neste municipio.

Outra das festas municipais máis vistosas é a Festa dos Maios, na que participan maiores, mozos e cativos. O Concello de Poio mantén o seu concurso para elixir o mellor maio, a coroa e as coplas satíricas. Para sentar as bases que rexerán este concurso, a concelleira convocou a unha xuntanza a todas aquelas persoas e colectivos que queiran participar, na que se presentarán e debaterán os requisitos que teñen que cumprir para optar aos premios. A reunión terá lugar o martes, 2 de abril, ás 20:00 horas no Salón de Pleno da Casa Consistorial.

E este luns, na Xunta de Goberno Local vanse aprobar as bases do Concurso de carteis de San Xoán 2019, no que se escolle a imaxe publicitaria das Festas Patronais do 22 ao 26 de xuño.