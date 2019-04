Homenaxe no Salón do Libro a Antonio García Teijeiro no Día da Literatura infantil e xuvenil

Homenaxe do Salón do Libro a Antonio García Teijeiro © Mónica Patxot Homenaxe do Salón do Libro a Antonio García Teijeiro © Mónica Patxot Homenaxe do Salón do Libro a Antonio García Teijeiro © Mónica Patxot

O Salón do Libro festexaba este martes a celebración do Día Internacional da Literatura infantil e xuvenil. O Seminario Permanente de Jazz e as actrices María Lado e Lucía Aldao ofreceron o espectáculo orixinal e exclusivo 'Po e Xía'.

Durante a mañá, máis de medio milleiro de estudantes asistían a esta función teatral mentres que pola tarde, o espectáculo incluía a homenaxe ao autor Antonio García Teijeiro.

A concelleira de Cultura Carmen Fouces dirixíase ao público lembrando que este martes tamén se celebraba o Día Internacional do Autismo e quixo mencionar que esta edición do Salón dedicada á revolución era necesario recoñecer o traballo creativo de Antonio García Teijeiro, un poeta incansable na loita diaria por reivindicar a poesía para escolares.

O amigo persoal do homenaxeado, Xavier Senín, relatou anécdotas da súa etapa xuvenil con García Teijeiro, que tiña un espíritu deportista e practicaba balonmán. David Otero, Eva Mejuto e Raquel Mera agradeceronlle ao escritor vigués por "alimentarnos coa túa poesía".

No acto participaron varios escolares integrantes da Biblioteca Carabuñas de Monte Porreiro, que leron poemas de Teijeiro, traducidos simultaneamente á lingua de signos.

A concelleira Carmen Fouces entregou finalmente ao autor homenaxeado unha lámina-retrato orixinal de Marcos Viso, ilustrador de 'Paseniño, paseniño'. O poeta agradeceu ao profesorado de Pontevedra que teñan traballado a súa obra nas aulas e agradeceu a Paco Ibáñez, Alberti, Lorca, Machado, Rosalía de Castro e Celso Emilio Ferrerio a influencia que exerceron para desenvolver a lírica ou a Manuel María por indicarlle o camiño e facerlle seguir "o ronsel". García Teijeiro concluíu cunha máxima: "Todos somos poetas".