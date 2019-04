Pontevedra 'ficha' a Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Josep María Pou, Tristán Ulloa ou Alicia Borrachero para a súa tempada teatral

Gonzalo de Castro e Tristán Ulloa, en "El precio" © Teatro Kamikaze Escena da obra "Play-off" © La Joven Compañía Escena da obra "Perfectos desconocidos" © Pentación Espectáculos

Pontevedra aposta forte pola súa programación teatral. Sete espectáculos escénicos, seis deles de teatro e un de danza, formarán parte da oferta do Pazo da Cultura entre os meses de maio e novembro. Todos traerán á cidade, coa colaboración do programa INAEM-Platea, o mellor do panorama nacional das artes escénicas.

Artistas da talla da categoría de Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Josep María Pou, Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Pablo Puyol, Alicia Borrachero, Adriana Torrebejano ou Elena Ballesteros, entre outros, presentarán os seus novos espectáculos na cidade.

A programación comezará o 10 de maio, ás 21.00 horas, con ¿Quién es el Señor Schmitt?, unha obra protagonizada por Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa e Quique Fernández. Nela, un matrimonio que cea na casa tranquilamente recibe unha misteriosa chamada que os fai decatarse que están pechados nunha vivenda que non é a súa.

O 27 de setembro será a quenda de Cicerón, unha peza dirixida por Mario Gas e protagonizada por Josep María Pou, Miranda Gas e Bernat Quintana. O actor catalán ponse na pel dun Cicerón consumido polo seu desexo de inmortalidade e o seu anhelo de marcar a posteridade coa súa traxectoria vital, reflexionando sobre a realidade política, social e cultural.

A danza encherá o Pazo o día 4 de outubro con Growing young, da compañía vasca Dantzaz, que relata bailando a historia de dous fotógrafos que contaxian o público coas súas ganas de vivir, a súa enerxía renovada cada día e a súa mirada curiosa e inquieta.

El precio será a obra que se representará o 20 de outubro. Con Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco e Elisabet Gelabert sobre o escenario, conta a historia de dous irmáns que se reencontran no faiado da casa familiar despois de 16 anos sen falarse. Examinan a vivenda para taxala e poder vendela pero acaban evocando numerosos recordos e pantasmas.

A traxicomedia Play-off, con Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero, Cristina Varona, chegará o 25 de outubro. A obra, que transcorre no vestiario dun equipo de fútbol feminino, reflexiona sobre o papel da muller e o deporte feminino nunha sociedade que aínda manifesta un machismo feroz en moitos ámbitos.

Perfectos desconocidos, a adaptación da exitosa película de Álex de la Iglesia, poderá verse en Pontevedra o 15 de novembro. Nela, un grupo de amigos de toda a vida queda para cear e comezan un divertido e perigoso xogo: compartir as mensaxes e chamadas dos seus móbiles durante a cea. Está protagonizada por Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín, Inge Martín e Ismael Fristchi.

O ciclo rematará o 22 de novembro con Muerte en el Nilo, unha historia de amor obsesivo escrita no seu día por Agatha Christie, que evoca non só morte, misterio, aristocracia e asasinato, senón tamén amor, paixón e mocidade perdida. O elenco está formado por Pablo Puyol, Adriana Torrebejano, Cisco Lara, Ana Rujas, Ana Escribano, Miquel Garcia Borda, Sergio Blanco, Lorena de Orte, Paula Moncada e Dídac Flores.

O prezo para cada un dos espectáculos é de 20 euros por función -a excepción do de danza, que serán 12 euros-, mentres que o abono para o ciclo completo custará 110 euros. Haberá descontos en ambas modalidades para estudantes, parados e xubilados.