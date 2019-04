RADIO.- Cara a cara coa desbordante inquietude de Paula Cons

Paula Cons Varela é unha muller "en modo multitarea" como se define no seu Twitter. É xornalista, directora, guionista, produtora executiva e directora de contidos de Agallas Films. O seu documento de identidade di que é coruñesa e os seus antecedentes familiares, por parte Cons e por parte Varela, están en Pontevedra como conta en PontevedraViva Radio.

Recentemente, moi recentemente, terminou a rodaxe da súa primeira longametraxe de ficción, 'El Santa Isabel' do que ademais de directora foi a guionista. A historia da película recupera o naufraxio do Santa Isabel fronte a Sálvora en 1921. O barco que facía ruta entre Bilbao e Cádiz recollendo emigrantes cara a América. Máis de 260 tripulantes viaxaban a bordo aquela fatídica data, dos que algo máis de 50 salvaron a vida grazas ao socorro dos insulars e de tres mulleres en particular.

A realidade daquel suceso "xa é apaixonante por si mesma", di Paula. Sobre a historia se ciernen sombras de roubo a mortos, contradicións, mutismos, servilismos... e a guionista leva o suceso ao límite introducindo unha ficción que desemboca nun thriller. A cinta promete, aínda que haberá que esperar ao ano próximo para ver nas patallas a Darío Grandinetti, Nerea Barros e Aitor Luna nesa repartición de actores.

Mentres tanto, pódese revisar o currículo de Paula Cons con documentais como 'Oro Negro' ou 'La batalla desconocida' que en 2018 fíxose cun Mestre Mateo. As minas de volframio galegas e o silencio cernido sobre o interese que xeraron na Segunda Guerra Mundial son os fíos condutores destes traballos.

Comentamos neste Cara a cara por que esta muller todoterreo tamén se penetrou, allea a sensacionalismos, no caso Diana Quer. Actualmente está a presentar outro documental titulado 'A 05'. Pon ante a cámara a un director de cinema vigués que busca a súa primeira película baseándose na súa propia experiencia en cadeira de rodas e como empeza a xogar a baloncesto. E suma e segue con "a nosa obra máis internacional" na que cae en brazos da neurociencia con 'El futuro de la mente'. Lembrar estes títulos.