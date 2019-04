A Casa das Campás estrea a curtametraxe 'Luz de contra', do alumnado de Comunicación Audiovisual

Xavier Estévez e Cris Iglesias protagonizan 'Luz de contra' © DUVI Rodaxe de 'Luz de contra' © Andrea Mariño

Un equipo liderado por mulleres novas, 15 das 18 integrantes, traballaron durante os últimos meses na elaboración dunha curtametraxe que leva por título 'Luz de contra'. A súa estrea está prevista para o vindeiro xoves 2 de maio, ás 19.30 horas, na Casa das Campás.

Este traballo fílmico realizouse a través do taller 'Celanova, estudio de ficción', no que participou o alumnado de Comunicación Audiovisual do campus de Pontevedra.

'Luz de contra' toma como referencia o libro 'O sol do verán' do autor galego Carlos Casares e trata unha historia sobre a soidade, na que participan actrices e actores profesionais como Cris Iglesias, Xavier Estévez e Alicia Armenteros.

A directora e guionista desta curtametraxe é Ana Campos, que sinala que a rodaxe se achegou a un ritmo de traballo próximo ao formato profesional e que lle permitiu probar todo o aprendido durante os catro anos de carreira ao mesmo tempo que traballaba en equipo co resto de compañeiros de facultade como a operadora de cámara Clara Alonso, a produtora Sara Bugallo ou a iluminadora Ariadna Cordal.

Na estrea proxectarase tamén o "making off" e haberá unha actuación sorpresa. Tras a estrea, o equipo que forma parte deste proxecto ten intención de que a película teña percorrido por diversos festivais de curtametraxes.