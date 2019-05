Blas Cantó acompañará a Víctor Manuel no cartel de concertos das festas vilagarcianas de San Roque

O cartel de grandes concertos das festas de San Roque de Vilagarcía vén de incluír o nome de Blas Cantó. O cantante que deu a coñecer como integrante e vocalista do grupo Auryn e que agora emprende a súa carreira en solitario tras un exitoso paso polo programa televisivo "Tu cara me suena", actuará o xoves, 22 de agosto, no Parque da Xunqueira.

A inclusión de Blas Cantó no cartel pretende cubrir os gustos do público máis novo, complementando ao concerto que ofrecerá ao día seguinte Víctor Manuel, dirixido a un sector de maior idade.

Aínda que Blas Cantó iniciouse no mundo da canción sendo moi neno con participacións destacadas en concursos televisivos como o "Veo Veo", de Teresa Rabal ou "Eurojunior", no que quedara segundo tras María Isabel, a súa carreira profesional comezou como integrante da boy band Auryn, da que era integrante e vocalista, e que se converteu nun fenómeno para o público xuvenil.

Pero onde pasou a ser unha verdadeira estrela mediática foi no programa de televisión "Tu cara me suena", resultando gañador da quinta edición, a do ano 2016-17. Coincidindo con es etapa iniciou a súa carreira en solitario sacando singles como "In your bed" e "Drunk and irresponsible".

O máis grande éxito de Blas Cantó chegoulle co tema "Él no soy yo", composto por Leroy Sánchez e co que obtivo disco de ouro e de platino, con máis de 51 millóns de reproducións no videoclip oficial en youtube e que foi número 1 da lista de Los 40 Principales.

O 14 de setembro de 2018, Blas Cantó publicou o seu primeiro álbum en solitario, "Complicado", que só unha semana despois da súa estrea acadou o primeiro posto entre os discos máis vendidos de España. Os temas deste álbum, entre os que se inclúen "El no soy yo", son os que presentará no concerto que ofrecerá o 22 de agosto en Vilagarcía.