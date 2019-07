Chega PortAmérica, o festival que pon a música e a gastronomía ao mesmo nivel

Todo está preparado xa en Caldas de Reis para acoller a chegada de miles de festivaleiros. Durante os tres próximos días, a carballeira do municipio converterase no escenario do festival PortAmérica, que na súa oitava edición -a terceira nesta localización- volverá fusionar música, gastronomía e natureza.

PortAmérica demostrará, un ano máis, que non é un festival ao uso. Co seu aforo case completo, 35 bandas e artistas chegados desde ambas as beiras do Atlántico mostrarán os seus novos traballos musicais. A eles sumaranse a trintena de cociñeiros que prepararán tapas de autor no ShowRocking capitaneado por Pepe Solla.

