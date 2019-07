Construirán un novo edificio para albergar a colección arqueolóxica do Museo

Colección arqueolóxica do Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Colección arqueolóxica do Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Colección arqueolóxica do Museo de Pontevedra © Mónica Patxot

O Museo de Pontevedra crecerá aínda máis. Farao cun novo edificio que, segundo os plans previstos, albergará toda a súa colección arqueolóxica. Así o anunciou César Mosquera que, a partir de agora, como vicepresidente da Deputación, será o responsable político desta institución cultural.

En rolda de prensa, Mosquera explicou que a pesar de ser o museo de "referencia" para os restos arqueolóxicos que se recuperan na provincia, existe unha falta de espazo "tremenda" para expoñer toda esta colección. "E continuamente están chegando cousas novas", engadiu, polo que este problema agudízase aínda máis.

Por iso, o goberno provincial acordou "buscar un lugar" onde levantar un novo edificio, que podería ter unha estética "máis industrial", no que poder mostrar os restos arqueolóxicos que atesoura o museo pontevedrés, "liberando" a súa parte central para novas exposicións ou coleccións permanentes.

Para construír este sétimo inmoble, segundo avanzou Mosquera, barállanse tres posibles localizacións, que xa foron estudadas polos técnicos. A intención é que a nova sede estea "o máis próxima posible" aos edificios actuais do Museo.

Antes diso, recoñeceu, descartáronse outras posibilidades como o convento de Santa Clara, pola súa complexa tramitación; ou o antigo edificio de Facenda en San Francisco. Con respecto a este último, con todo, "segue aberta" a posibilidade de que se poida incorporar ao complexo museístico para labores de investigación e arquivo.

Xunto con este novo edificio, abordarase un plan para reabrir os dous inmobles que, actualmente, atópanse pechados por "problemas estruturais moi serios". Trátase do García Flórez e do Castro Monteagudo, na praza da Leña, a sede 'primitiva' do Museo.

Mosquera explicou que deu as instrucións correspondentes para "desatrancar" a rehabilitación destes dous pazos. "Intentaremos que estea rematada en 2021", dixo.

Ademais, o novo responsable político do Museo explicou que nos próximos anos profesionalizarase "ao máximo" a xestión da institución, de maneira que a "intervención" política no día a día "quede reducida" a facilitar os medios que se necesitan ou a impulsar actuacións "que fagan falta" para mellorar as súas infraestruturas ou os seus recursos.

A este respecto, impulsarase un consello asesor que está composto por representantes de diferentes sectores relacionados co Museo e que terá, garantiu o vicepresidente da Deputación, a "máxima apertura" para que estea representada a "opinión de todos".

Todas estas liñas de traballo, que o Museo de Pontevedra abordará nos próximos anos, inclúense no plan director que presentou o seu director, José Manuel Rey, e que entre outras novidades tamén contempla a apertura dunha tenda no Sexto Edificio, onde adquirir agasallos ou recordos relacionados co propio centro.

Os cambios organizativos no Museo foron acordados por PSOE e BNG, sinalou Mosquera, coa intención de darlle un "gran impulso" á institución e afrontar as "potentes" actuacións que se poñerán en marcha para "facilitar" a súa xestión.