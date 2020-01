A xira por España de Micah P. Hinson recalará en Pontevedra en febreiro

O estadounidense Micah P. Hinson volverá a España a comezos de 2020 para ofrecer, polo menos, unha ducia de concertos e un deles será en Pontevedra. A Sala Karma recibirao o 4 de febreiro, ás dez da noite, segundo confirmou a súa axencia de representación.

Descrito por moitos como o Leonard Cohen do indie, o artista logrou pasar os límites da escena alternativa para calar sen problemas no 'mainstream' sen perder a súa aura emblemática en ningún momento.

A súa música, que desde os seus inicios moveuse pola herdanza do folk-rock clásico, foise moldeando coa forma de entender a angustia e a calma da súa xeración.

Todo iso escrito desde o lado salvaxe da adolescencia estadounidense, salpicada de estancias en prisión e relacións difíciles cos estupefacientes, o amor e a saúde.

No seu concerto en Pontevedra soarán os grandes éxitos dunha prolífica carreira que, ata o momento, inclúe sete discos. O último deles, When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You, foi editado a finais de 2018.