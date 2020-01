Carolina Durante estará, xunto a Javiera Mena e Núria Graham, no Atlantic Fest 2020

O Atlantic Fest engade tres novos concertos á súa edición de 2020. Trátase da banda madrileña Carolina Durante, a compositora chilena Javiera Mena e a nova artista irlandesa-catalá Núria Graham, segundo confirmaron este xoves os seus organizadores.

Todos eles súmanse aos nomes confirmados previamente: Amaia, Fuerza nueva e Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Carolina Durante é, actualmente, un dos grupos de maior proxección da música española. Actuarán no festival presentando o seu primeiro disco, que se coou nos postos máis altos de todas as listas do mellor do ano.

Nel, os seus integrantes ábrense falando do que están a vivir tanto como banda como a nivel persoal, deixando retratos que representan a toda unha xeración.

Pola súa banda, Javiera Mena chegará a Galicia co seu último disco debaixo do brazo, Espejo, no que explora novos sons dentro do electro-pop co que se fixo coñecida alá por 2006.

Revolucionaria e transgresora no son e en ofrecer unha nova estética, a cantante, compositora e produtora chilena protagoniza desde entón unha consolidada carreira sen límites espazo-temporais.

A compositora Núria Graham, en pouco menos de catro anos, posicionouse na escena nacional como unha artista imprescindible para entender o folk-pop feito en casa. Actuará en directo no Atlantic Fest para presentar Marjorie, o disco que lanzará ao mercado en febreiro.

A quinta edición de Atlantic Fest celebrarase os días 24, 25 e 26 de xullo na praia da Concha, en Vilagarcía de Arousa.