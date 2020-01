Sentida homenaxe ao músico Miguel Guerra no Principal

Homenaxe a Miguel Guerra © Diego Torrado

O Coro Gospel Vida foi o primeiro en subirse ao escenario para render tributo a un dos músicos máis influentes durante as últimas décadas na actividade musical en Pontevedra, Miguel Guerra, o baixista que faleceu en 2019.

Baixo a organización de Carlos Rodríguez, amigos, familiares e admiradores de Miguel Guerra asistiron a un emotivo concerto homenaxe no Teatro Principal este sábado 11 no que participaron artistas como Mr. River, Antilia, José Churruca, Beco do Blue e os Black Stones, banda lendaria do rock pontevedrés fundada polo propio Miguel Guerra nos anos sesenta.

Tamén interviñeron Serafín Carballo e José Pernas, ademais do grupo formado para esta homenaxe Miguel Guerra & Friends. En total, máis de trinta artistas interpretaron temas e dedicaron palabras de agredicimiento a este músico amante do jazz, que colaborou en numerosos proxectos discográficos ao longo da súa carreira e que tamén foi profesor musical.