A compañía coruñesa Xampatito Pato inicia outra exitosa edición de Domingos do Principal

'Só', de Xampatito Pato © Diego Torrado

As risas do público infantil regresaban este domingo ao Teatro Principal cunha nova edición do ciclo de teatro Domingos do Principal. Nesta ocasión, os menores puideron gozar de dúas sesións, unha matinal e outra vespertina, do espectáculo 'Só' da compañía coruñesa Xampatito Pato.

Nesta premiada obra, un personaxe meticuloso xoga cunha montaña de caixas que van conformando un espazo por onde o protagonista móvese ao longo de 50 minutos con momentos de humor e de imaxinación.

A seguinte obra será o vindeiro domingo 19 de xaneiro. Os asistentes terán a oportunidade de ver 'Viaje al centro del cuerpo humano' de Spasmo Teatro, unha compañía de Salamanca, que ofrece teatro de humor xestual cunha exploración escénica na que se comproba como funciona o noso corpo. As entradas pódense adquirir en Ataquilla.