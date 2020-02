O pianista coreano Seong-Jin Cho e o Trío Arriaga, próximos concertos da Filarmónica de Pontevedra

Trio Arriaga © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra organizará dous concertos nos próximos días. O primeiro deles será o sábado día 8, ás 20:00 horas, no auditorio de Afundación de Pontevedra. O segundo terá lugar o luns 10, no Teatro Principal de Pontevedra ás 20:30 horas.

No concerto do sábado, o mestre ruso Andrey Boreyko dirixirá á Orquestra Sinfónica de Galicia que ofrecerá aos oíntes o seguinte repertorio: Abertura de Guillermo Tell, de Rossini; Concerto para piano e orquestra nº 2 de Franz Liszt; e a Sinfonía nº 15 de Shostakovich. Durante o concerto para piano e orquestra de Liszt, actuará como solista o recoñecido pianista coreano Seong- Jin Cho.

Para este concerto, a Sociedade Filarmónica de Pontevedra facilitará as entradas aos seus socios, que poderán recollelas os días 6 e 7, de 17 a 20 horas., no local da Sociedade. Para aquelas persoas que non sexan socias e que desexen asistir ao concerto, poderán obter as súas entradas a través de Ataquilla.com a partir de 15 euros.

O segundo concerto será protagonizado polo Trio Arriaga que ofrecerá dúas das obras máis emblemáticas para violín, violoncelo e piano: O Trío op. 50 de Tchaikovski e o Trío op. 67 de Shostakovich. Este trío está formado por tres solistas de fama internacional: o pianista barcelonés Daniel Ligorio, o violinista madrileño Juan Luís Gallego e o cellista vasco David Apelláni.