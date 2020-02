O Cineclube de Pontevedra despide o mes de Fellini con ‘Oito e medio’

A programación prevista polo cineclube de Pontevedra para o mes de febreiro tocará ao seu fin este martes coa proxección de ‘Oito e medio’. Remata así un mes que se dedicou á figura do director italiano Federico Fellini co motivo do seu centésimo aniversario o pasado xaneiro. A sesión terá lugar no horario e lugar habituais, comezando ás 20.30 no Teatro Principal e cun prezo de entrada de tres euros para unha proxección que se realizará en versión orixinal con subtítulos.

Con ‘Oito e medio’ atopámonos quizáis ante a obra máis icónica de Fellini. Esta ten por protagonista a Guido Anselmi, unha sorte de acatar do propio Fellini, que se atopa atravesando unha profunda crise creativa tras o estreno da súa última película.

A presión mediática sobre o seu seguinte traballo confrontarase coa súa incapacidade por atopar novos temas, o que lo levará a refuxiarse na súa soidade e as visións oníricas que con esta atrae. Atopámonos ante unha cinta que vai a medio camiño entre a comedia e o drama, ingredientes necesarios para unha disertación sobre a condición humana.

Trátase dun dos traballos máis laureados de Fellini, que se fixo con dous Oscars da academia de Hollywood: á mellor película estranxeira e mellor deseño de vestuario.

Ficha

Título: Oito e medio

Director: Federico Fellini

Abo: 1963

País: Italia, Francia

Duración: 146 min.