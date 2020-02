Alicia cambia o país das marabillas por cidades invisibles nos Domingos do Principal

'Alicia y las ciudades invisibles', de Onírica Mecánica © Diego Torrado

O ciclo Domingos do Principal ofrecía este domingo 16 de febreiro un espectáculo baseado en Alicia no País das Marabillas, de Lewis Carrol. A compañía Onírica Mecánica, de Cartaxena, presentaba 'Alicia y las ciudades invisibles', unha obra cargada de tecnoloxía e dun potente atractivo visual.

Durante cincuenta minutos, o público familiar que volveu encher o Teatro Principal en dobre sesión observou con atención o desenvolvemento das aventuras de Alicia detrás dun coello que se escapa por un tubo. Alicia inicia un percorrido por territorios que soamente existen na imaxinación da protagonista e nos seus soños nos que aparecen monstros e diferentes personaxes sorprendentes.

Tras esta montaxe, o ciclo de Domingos do Principal descansará durante as festas do Entroido para regresar o domingo 1 de marzo co espectáculo 'Vida' da compañía zaragozana Javier Aranda.