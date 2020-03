Percorridos en 360º e visitas a museos e monumentos para unha corentena moi cultural

Durante a corentena, a cultura segue. Este é o espírito que guía distintos departamentos e centros dependentes da Consellería de Cultura e Turismo para poñer ao alcance da cidadanía unha programación con abondosas actividades de lecer cultural en rede na provincia de Pontevedra.

Trátase de propostas pensadas para toda a familia que poden seguirse a través da campaña #aculturasegue nos portais e redes sociais de máis dunha vintena de dotación como museos, bibliotecas ou arquivos, entre outros. Con esta etiqueta, o Goberno autonómico convida a sumarse ás institucións culturais do país, aos nosos creadores e a toda á cidadanía para compartir a nosa cultura.

Dentro desta programación destacan as visitas e percorridos en 360º que se ofrecen desde a páxina web de Turismo de Galicia e que permiten coñecer, sen saír da casa, preto de 15 conxuntos monumentais da provincia de Pontevedra, entre eles, o mosteiro de San Xoán de Poio.

Tamén ofrece a posibilidade de visitar a través de distintos soportes algúns dos exemplos da riqueza patrimonial de Galicia como supoñen os complexos monumentais como Santa María de Armenteira ou o mosteiro de San Pedro de Tenorio. Outros monumentos visitables grazas a este recurso son San Salvador de Lérez, Santo Domingo, San Francisco, Santa Clara ou o convento das Benedictinas de Cuntis.

Paralelamente, aínda que tanto o Arquivo Histórico Provincial como as bibliotecas xestionadas pola Xunta, entre elas a de Pontevedra, non están abertas, seguen a ofrecer variados recursos e materiais de entretemento a través da súa páxina web e redes sociais. Nestas dotacións, ademais de consultar os fondos dispoñibles online, é posible obter préstamos dixitais, sen necesidade de dispoñer de carnet da biblioteca, a través de GaliciaLe, a plataforma de libros, revistas, películas e audiolibros en formato electrónico.

Outra opción de actividades de lecer chega da man dos museos. O Museo Massó de Bueu inclúe un percorrido completo polas salas expositivas para contemplar as obras expostas como se se estivera no interior, con información complementaria e conta cunha oferta de audiovisuais para difundir o legado do mar.

O Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro ofrece a través da súa páxina web diferentes imaxes e recursos que permiten afondar no patrimonio cultural e paisaxístico a través dalgúns dos máis fermosos e significativos petróglifos de Galicia.

A iniciativa #aculturasegue pretende recoñecer, no medio desta difícil situación, o papel sobresaínte que os creadores, axentes e dotacións culturais galegos tiveron e teñen na construción social de Galicia, ao tempo que ofrece opcións de ocio dixital de calidade e plural no fogar, que propicien a consolidación de bos hábitos e prácticas culturais.