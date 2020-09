A pontevedresa Lorena Conde é a gañadora da terceira edición do certame literario María Vitoria Moreno

Lorena Conde Martínez, gañadora da terceira edición do certame literario María Victoria Moreno © Mónica Patxot

A terceira edición do certame literario María Vitoria Moreno xa ten gañadora. A pontevedresa Lorena Conde Martínez, natural da parroquia de Ponte Sampaio, fíxose co primeiro premio grazas á súa obra que será publicada co título Belloucas e Minchas. O relato ten como protagonistas a cinco mulleres, dous adolescentes e tres anciás, e a trama comeza cando unha das mozas ten que irse a vivir coa súa avoa para, xuntas, enfrontarse e resolver os problemas de cada unha.

"É digna deste premio pola súa calidade e pola súa temática", declarou a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, quen destacou tamén que a obra trata temas como a inclusión a tenrura ou o amor.

Aínda que o premio levouno Conde, desde a organización quedaron impresionados coa calidade doutro participante e están dispostos a publicala tamén. Por iso, desde a organización fan un chamamento ao autor ou autora de Vega, dado que os manuscritos son anónimos (só ábrese o sobre do gañador)

Licenciada en filoloxía hispánica e con estudos superiores en artes escénicas, Lorena Conde ten experiencia como actriz e directora de teatro, faceta pola que xa colleitou diversos galardóns. Con todo, o premio María Vitoria Moreno é moi especial para ela. "É unha alegría porque a teño non meu altar persoal, foi mestra miña non IES Torrente Ballester", declarou emocionada no acto de anuncio do seu triunfo. Aproveitou tamén para reivindicar o papel das parroquias na vida cultural da cidade. "Desde as marxes, desde ou rural, tamén se fai cultura", rematou.