Toca revisión da Batea de Leiro, danada polas enchentes do río no inverno

Batea de Leiro, retirada das augas do Lérez © Concello de Pontevedra

Este xoves reflotábase a batea do escultor cambadés Francisco Leiro, que forma parte do conxunto escultórico que se atopa na Illa do Cobo, tamén coñecida como Illa das Esculturas.

A concellería de Patrimonio histórico-artístico, que dirixe o concelleiro Xaquín Moreda, encargouse da execución destes traballos. A batea foi á deriva durante este inverno debido ás enchentes. Por este motivo, foi ancorada nun lateral do parque ata que o bo tempo permitiu que se trasladase ata terra para poder acometer agora os traballos de rehabilitación.

Dous guindastres de grandes dimensións acompañados por unha barca foron desprazando ata a Illa do Cobo para que, nas próximas horas, analícese o seu estado. Segundo os primeiros indicios, os técnicos municipais entenden que será necesario retirar a madeira da batea e cambiala por outra nova.

Tamén será necesario analizar o estado dos flotardores e do morto da escultura para evitar novos afundimentos. Unha vez que se realicen estes traballos, a Batea de Leiro será devolta ao seu emprazamento orixinal, fronte á praia fluvial do río Lérez.