Ortiga apraza ao 5 de febreiro o seu concerto na Sala Karma

O concerto que Ortiga ía dar na Sala Karma este sábado 18 foi aprazado. O motivo, o artista é contacto estreito dun positivo por covid-19 e, aínda que se atopa ben, entende que por responsabilidade non debe actuar en Pontevedra.

Así o confirmou a través das súas redes sociais, nas que adianta que a nova data para este concerto quedou fixada para o próximo 5 de febreiro.

As entradas que se adquiriron para a data aprazada serán válidas para o concerto de febreiro e aos que non poidan asistir devolveráselles o diñeiro.

O artista explicou que "me dá pena" non poder actuar en Pontevedra na data prevista, pero adiantou que agora terá "máis tempo para pensar en liala máis gorda do que a ía a liar".