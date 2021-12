As novas obras de María Galiana, Ana Torrent, Pere Ponce ou María Castro veranse en Pontevedra

Escena de "El abrazo" © Afundación Escena de "Las criadas" © Afundación Escena de "El electo" © Afundación

Seis espectáculos teatrais formarán parte da programación que Afundación deseñou para a primeira parte da súa tempada de teatro en Pontevedra. Son obras que traerán á cidade, entre outros, a artistas como María Galiana, Ana Torrent, Pere Ponce ou María Castro.

Las criadas, protagonizada por Alicia Borrachero e Ana Torrent, será a encargada de abrir a tempada o 22 de xaneiro. Ambas dan vida a dúas criadas dunha dama da alta burguesía francesa que todas as noites inician unha cerimonia perversa, un ritual onde a realidade e a ficción mestúranse nun xogo mortal de cambio de identidades.

Lorca regresará a Pontevedra o 18 de febreiro cunha nova versión de La casa de Bernarda Alba, que abordará facetas diferentes ao compás dos cambios da sociedade actual, incidindo na posición da muller na sociedade cos seus teitos de cristal, diferenzas salariais e a súa indefensión física ante a violencia.

Cándido Pázó dirixe a Fernando Coroado e Antonio Mourelos en El electo, a obra que se representará o 31 de marzo e na que un novísimo presidente de goberno recorrerá a un psiquiatra para resolver a un inesperado problema: un grotesco tic nervioso ameaza con arruinar o seu discurso de investidura.

A adaptación teatral da gran obra mestra de Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, estará en Pontevedra o 7 de abril, con por Pere Ponce, Diana Palazón e Marcial Álvarez. Será unha alegación contra a violencia e a crueldade, centrándose no enfrontamento entre o desexo, a paixón e o amor, a violencia rural do mundo caciquil e as boas maneiras da cidade.

El abrazo, con versión e dirección de Magüi Mira, e as interpretacións de María Galiana e Juan Meseger, representarase o 19 de maio. Os dous actores encarnan a unha parella de avanzada idade e antigos amantes, que se reencontran e abrázanse despois de case unha vida na que o seu desexo de ter un fillo seguiu latexando.

A tempada concluirá o 19 de xuño, día no que María Castro, Miguel Fermoso e Gorka Otxoa representarán La coartada. A actriz galega encarna a unha muller ao límite que pide axuda ao seu mellor amigo para prepararse a testificar na que, sen dúbida, será a declaración máis importante da súa vida. Dela dependerá a custodia da súa única filla e a súa propia liberdade.

Os abonos para asistir a estas representacións xa están á venda a través da plataforma Ataquilla.com.