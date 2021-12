A Biblioteca de Campelo modifica o seu horario

Como xa ven sendo habitual nestas datas do Nadal, a Biblioteca Municipal de Poio, situada en Campelo, modificará o seu horario de atención ao público.

Deste xeito, a Concellería de Cultura e Educación informa de que as instalacións permanecerán abertas desde o 22 de decembro, e ata o 7 de xaneiro de 2022, en horario matinal, entre as 11.00 e as 14.00 horas. Unha vez superadas estas semanas, as dependencias retomarán o seu horario habitual vespertino, de 16.30 a 19.30 horas.

Ademais, o departamento tamén mantén tradicións como o sorteo dunha Cesta de Nadal entre aquelas persoas que realicen os seus préstamos nesta época do ano. O premio consistirá nun lote composto por diferentes libros, tanto para categoría infantil como adulto.

De cara a finais de ano tamén se fará entrega dunha nova edición dos Premios Lectores. A través desta iniciativa, a Concellería de Cultura e Educación agradece a fidelidade amosada por aquelas persoas que solicitaron un maior número de préstamos durante 2021.

A Biblioteca Municipal de Poio pecha un ano que, tal e como lembra a concelleira Raquel Rodríguez, foi "moi especial", xa que, ademais de aumentar o número de socios e manter "un nivel moi importante na tramitación de préstamos", tamén recibiu o Premio María Moliner por parte do Ministerio de Cultura.