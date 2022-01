Loura interpretará este xoves pezas coetáneas da viaxe de Castelao por Europa

'Cadros para unha exposición. Castelao en Europa. A viaxe de 1921' é o título escollido para o concerto que este xoves 20 de xaneiro ofrecerá o dúo Loura no Edificio Castelao a partir das 19.30 horas.

Trátase dun recital de violín e piano a cargo dos compoñentes deste dúo, Lourdes Olvés e Raúl Rodríguez, no que se interpretarán pezas nacionalistas e impresionistas dos primeiros anos do século XX, na época en que Castelao realizou unha viaxe por Europa no que se nutriu de numerosas influencias.

A primeira parte de programa inclúe a interpretación de 'Alborada', de Pascual Veiga; 'Rosa de abril' e 'Romanza', de Andrés Gaos; ' Lonxe da terriña' e 'Muiñeira', de Juan Montes; e 'Unha noite e os teus ollos', obra de Chané.

Ao longo da segunda parte ofreceranse pezas de Granados como 'Danza española' e de Manuel de Falla; ademais de 'Sicilienne', de Gabriel Fauré e 'Pavane por une infante défunte', de Maurice Ravel. Por último, tamén se interpretarán 'Nocturno Vigo', de Reveriano Soutullo; 'Cantabile', de Manuel Quiroga e 'Lela', de Juan Durán.

O concerto englóbase nas actividades relacionadas coa exposición 'Castelao en Europa. A viaxe de 1921', que permanece aberta ata este domingo 23 de xaneiro. A entrada a esta actuación musical é libre ata completar a capacidade do espazo.

Dentro destas actividades, tamén se atopa aberta a inscrición no taller para reinterpretar tipograficamente imaxes e textos do Diario de 1921 do autor de Rianxo. Será o sábado 22, entre as 11.30 e as 13.30 horas. Para participar é preciso apuntarse a través do correo educacion.museo@depo.gal.