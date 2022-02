Aberto o prazo para participar no obradoiro creativo sobre Rosalía de Castro na Biblioteca

A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola xa ten aberto o prazo para apuntarse ao obradoiro creativo sobre a escritora Rosalía de Castro.

Este evento desenvolverase a partir das 18.00 horas do venres 25 de febreiro nas instalacións da Biblioteca Pública situadas na rúa Alfonso XIII. A actividade realizada pola empresa de formación sociocultural Anias vai destinada ao público adulto e terá unha duración de dúas horas con obriga de uso de máscara.

Durante este taller analizaranse as imaxes de Rosalía de Castro, tanto fotografías como retratos, ademais de revisar algúns dos seus poemas. Con este punto de partida realizarase un repaso sobre a vida e obra dunha das máximas representantes da literatura galega.

Nunha segunda parte da actividade, as persoas participantes realizarán un pequeno exercicio de escritura no que se establecerá un diálogo con Rosalía dunha forma diferente, utilizando un momento vital da autora ou do título dun poema ou dunha palabra dalgunha das súas creacións.

A inscrición é gratuíta e debe realizarse a través desta ligazón da web da Biblioteca de Pontevedra.