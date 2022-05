Estrea de sesións vermú con Marilia Monzón, Pablo Lesuit e Igloo no PortAmérica 2022

Marilia Monzón © Marilia Monzón Pablo Lesuit © Pablo Lesuit

'A Tafona' será o escenario matinal do novo formato de "sesións vermú" que se presenta neste Festival PortAmérica 2022. Celebrarase durante a mañá das xornadas do sábado 4 e do domingo 5 de xuño en Caldas de Reis, unha iniciativa que se suma aos concertos previstos para as xornadas do 2, 3 e 4 de xuño na Azucreira de Portas.

Todas aquelas persoas que queiran participar poderán sumarse a estes concertos na Tafona que ofrecerán diferentes estilos musicais desde o indie ao folk pasando pola cantiga. O programa previsto é o seguinte:

Sábado 4: Marilia Monzón; Marisa Valle Roso; Santi Araújo e Pablo Lesuit

Domingo 5: Mavica, Sarria e Igloo.

A esta novidade tamén se engade a confirmación da artista arxentina Nathy Peluso, que será a encargada de pechar a programación do sábado 4 de xuño en Portas. O Festival contará tamén con Bizarrap; WOS; e Xoel López que completan cun cartel onde destacan Depedro, Alice Wonder, Lisandro Aristimuño, Rojuu, The Parrots, Instituto Mexicano Del Sonido e Flecha Valona.

Por primeira vez está previsto que a acampada de PortAmércia realícese na Carballeira de Caldas de Reis para ofrecer catro días de aloxamento aos campistas no centro da vila para partir do 1 de xuño. Os tickets para a acampada atópanse dispoñibles a través da web do Festival.

A organización lembra que as entradas compradas para 2020 teñen validez para estas novas datas e xa se atopa á venda unha cota limitada de abonos por 65 euros máis gastos de distribución a través de Portamerica.es. No mesmo portal tamén se poden adquirir entradas diarias por 30 euros máis gastos de distribución.