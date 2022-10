RADIO.- Cantar en eúscaro, galego ou catalán "non é reivindicación, é o simple feito de existir"

Izaro xira por España desde este outubro con 'Limóns de ouro', o álbum publicado o pasado abril e que a trae os próximos 14 e 15 de outubro a senllos concertos en Coruña e Vigo. Esta moza cantante e compositora biscaíña non se cualifica en xéneros e interpreta en castelán, eúscaro ou inglés.

Esa diversidade lingüística e o feito de cantar na súa lingua nativa "non é reivindicación, é o simple feito de existir. É o idioma en que vivo e é o normal e hai que normalizar iso, que existan outras formas de vida máis aló do castelán". O trío galego Tanxugueiras son para ela un exemplo "de normalizar a vida enteira nese idioma. Abrir esas barreiras é importante", comenta no podcast 'Cara a cara'.

Con 'Limóns de ouro' recupera temas de elepés anteriores cantando ademais con múltiples artistas, tanto latinoamericanos, como paisanos vascos ou do resto do panorama nacional como Zahara, Rozalén (quen prepara tamén un traballo plurilingüe con 'Matriz' en eúscaro, galego, asturiano e catalán), Pedro Pastor, Amaral e Xoel López.

Preguntámoslle polo caso do cantante galego: "el colaborou comigo para 'Limóns de inverno'. Sempre me gustou moitísimo. Non cría que puidese darme un si para a colaboración" pero así foi e resultou "un soño feito realidade".

Izaro Andrés Zelaieta suma seis anos de traxectoria musical e catro elepés. Nesta xira inclúense grandes escenarios e outros máis reducidos, "imos un pouco á aventura, coa axuda de Virando por Salas", dinos en PontevedraViva Radio.

"Apetécenos unha chea saír con toda a banda e ver que público temos noutros lugares. Agradezo moito a xente que vén descubrir e darnos a oportunidade de comunicarnos con eles, é un agasallo que nos fan o que veñan aos nosos concertos".