'Tarzán en el diván' converte Domingos do Principal nun zoolóxico

Tarzán en el diván, de Mar Mar Teatro, en Domingos no Principal © Cristina Saiz

Penúltima xornada do ciclo de teatro familiar Domingos no Principal no Teatro Principal de Pontevedra.

Este domingo 13 de novembro era a quenda de 'Tarzán en el diván', unha obra da compalía vasca Mar Mar Teatro recomendada para maiores de 6 anos.

En dobre sesión, ás 12.00 e ás 18.30 horas, o Teatro Principal converteuse nun zoolóxico, e é que o argumento da obra viraba ao redor dun visitante que abría as gaiolas dos animais liberándoos, deixando en liberdade polas rúas a leóns, panteras e gorilas provocando o pánico. O responsable do caso é levado a un psicólogo, onde asegura ser Tarzán.

Domingos do Principal concluirá o vindeiro domingo día 20 con 'Las Cotton', de Anita Marabillas e Portal 71, un espectáculo de títeres recomendado a partir de 5 anos.