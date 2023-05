Rocío Carrasco trae a Pontevedra o musical que homenaxea o legado da súa nai, Rocío Jurado

'Rocío Jurado: El musical', tributo protagonizado por Anabel Dueñas © AlGato Producciones

O auditorio de Afundación de Pontevedra vestirá as súas mellores galas, o vindeiro domingo 14 de maio, para acoller a representación de Rocío Jurado, el musical. O espectáculo, creado e dirixido pola súa filla, Rocío Carrasco, busca ser unha homenaxe ao legado de "A máis grande".

Rocío Jurado, el musical, que se poderá gozar desde as 19:00 horas, está protagonizado pola artista Anabel Dueñas, que encarna a unha muller que desexa triunfar para cambiar o mundo.

Esta obra, segundo a promotora, "é un recoñecemento á inmensidade de Rocío Jurado que vive en tantas mulleres a través das súas cancións".

O seu protagonista, Carmela, é unha muller que admira a Rocío Jurado e que, tras repetir unha e outra vez as súas cancións, os seus xestos e a súa forma de enfrontarse á música, faralle vivir unha viaxe de achegamento ao seu referente artístico.

Nas máis de dúas horas que dura o espectáculo, con música en directo, Rocío Jurado faise visible nela. Desde os nervios dunha aspirante a un casting, como o era Rocío cando chegou a Madrid, ata a gran estrela na que se converterá co tempo.

Nun diálogo constante co público, Anabel Dueñas transmite as ilusións e os medos de Carmela, cantando as cancións que marcaron a unha xeración pero que seguen vivas na loita individual de tantas e tantas mulleres.

As entradas para Rocío Jurado, el musical están á venda, a un prezo de 35 euros, a través da plataforma Ataquilla.com.