A xira do novo disco de Furious Monkey House arrancará o 14 de abril na Sala Karma

Día de novidades para a banda pontevedresa Furious Monkey House. Á estrea do seu terceiro e último adianto do seu novo disco sumouse o anuncio dunha xira con nove concertos que, como punto de partida, terá a Sala Karma de Pontevedra.

Alí, Furious Monkey House presentará en directo este novo traballo musical, titulado Oneiric, o vindeiro venres 14 de abril, ás 22:00 horas. As entradas, que teñen un prezo de 9 euros, xa están á venda a través da plataforma Wegow.

Xunto con outro concerto na Sala Mardi Grass da Coruña (20 de abril), a xira do sexteto de indie rock recalará durante os meses de abril e maio noutras sete localidades españolas: San Sebastián, Mayorga (Valladolid), Valladolid, Benavente (Zamora), Madrid, Albacete e Vitoria.

Oneiric, que é o terceiro álbum de estudo da banda, sairá á venda o 17 de marzo, a través do selo Esmerarte Industrias Creativas. O disco poderase escoitar en todas as plataformas dixitais e estará dispoñible en formato físico como vinilo cor branca fume.

Este novo traballo supón un gran salto en todos os aspectos. A banda toma texturas máis densas e escuras, cargadas de samples, sintetizadores e reverb complementadas cunhas melodías pegadizas, ás veces enérxicas e outras desesperadas.

O que o público pode escoitar desde este venres é o terceiro adianto deste disco. Tras In The Void e Mesmerism, chega a canción Staying in the Sun, probablemente o tema con máis potencia instrumental e agresividade do disco e que utiliza o ruído como ferramenta de base.

Esta canción, segundo a guitarrista e cantante da banda, Mariña Paz, trata sobre a evasión da realidade utilizando o sol como agocho, como novo fogar.

"É o lugar máis afastado á terra que se nos ocorreu, ademais de ser unha imaxe moi poderosa e divertida. Hai algo de inocente no pensamento de fuxir a un lugar no que sería imposible vivir", subliña a artista, que o relaciona co resto de cancións no álbum.

Explica que "son sentimentos que todos experimentamos nalgún momento, o medo á confrontación e solución dos problemas ou situacións complicadas na vida", algo que ao seu xuízo "pode ser algo paralizante, pero apréndese moito diso".

Staying in the Sun, que foi unha das primeiras cancións que compuxo a banda para o disco e sucedeu no medio da corentena, vén ademais acompañada dun videoclip dirixido por Alberto Castaño, que demostra a potencia e agresividade das guitarras deste tema.