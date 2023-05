Homenaxe a María Fe Quesada e a Manuel Lourenzo no Salón do Libro

Homenaxe a Maria Fe Quesada e Manuel Lourenzo no Salón do Libro © Cristina Saiz Homenaxe a Maria Fe Quesada e Manuel Lourenzo no Salón do Libro © Cristina Saiz

A concelleira de Cultura Carme Fouces foi a encargada de conducir este domingo o acto de homenaxe no que o Salón do Libro quixo recoñecer as traxectorias da ilustradora pioneira María Fe Quesada e o escritor Manuel Lourenzo González, quen foi tamén director do Salón do Libro nas primeiras edicións.

Nun acto onde non faltou a música, da man de Noite Fernández e o alumnado de RockLab sucedéronse as loubanzas e discursos emotivos que iniciou a concelleira: "o Salón do Libro non tería sentido sen agradecer a quen nos agasallou co xogos e os mundos reais e imaxinados que se tecen nos libros".

Iris Darriba, actriz e filla de Maife Quesada foi a encargada da laudatio falando tamén en representación dunha xeración que medrou cos personaxes de Maife da que dixo "é historia do noso país. Puxo as primeiras pedras dun camiño que elevou a nosa cultura. Maife é unha honra para unha filla".

Unha emocionada María Fé Quesada tomaba a palabra para agradecer ao Salón do Libro a promoción e fomento da lectura. "A linguaxe visual é esencial na primeira infancia. Mediante ela a cativada adquire sensibilidade, creatividade, memoria, sentido da beleza artística e senta as bases do gusto futuro pola lectura", sinalou.

O cineasta pontevedrés Mario Iglesias foi quen fixo a loubanza de Manuel Lourenzo, lembrando o traballo realizado polo escritor na súa traxectoria. "Era xa boa hora de renderlle a homenaxe que merece e por en valor o seu labor incansable xogando coas palabras. E en vez de deixarse agasallar relaxadamente, Manuel vestiu o traxe de faena e púxose a traballar intensamente na ambientación do Salón, creando adiviñas, xogos de pistas, seleccionando poemas, inventando historias... Queriamos agasallalo mais acabou agasallándonos a nós, máis unha vez", dixo.

Mario Iglesias, amigo de Manuel Lourenzo Gonzalez desde tempos mozos, rematou a súa intervención apuntando que "é unha persoa que perdurará. Cando se fale destes tempos, falarase del inevitablemente".

Manuel Lourenzo comezou a súa intervención confesando estar "satisfeito, orgulloso, venturoso, feliz, emocionado,... " e fixo un percorrido pola súa traxectoria diversa como promotor ou implicado en diferentes proxectos e iniciativas culturais, "sempre me vin atraído por eses camiños, xa fosen pistas lousadas ou congostras, que se cruzan coa gran autoestrada literaria. De aí a diversidade que caracteriza a miña obra e que me afasta do estándar común".

Para rematar o acto, tivo lugar a entrega duha figura de Sargadelos do loro Ravachol a cada un dos homenaxeados. Manuel Lourenzo foi tamén agasallado, cun retrato feito por Ana Seoane e varias ilustracións do relato que o escritor homenaxeado escribiu para a ambientación do Salón. O fillo da artista, Lucas, leu un pequeño fragmento.

Na despedida o alumnado de 9-10 anos do RockLab interpretou dúas cancións compostas ex profeso, unha adicada a cada homenaxeado: ‘Animais de compañía’ dirixida a Manuel Lourenzo González e ‘Pinta a nosa vida’ para a ilustradora María Fe Quesada.