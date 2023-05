RADIO.- Ayanta Barilli: "Descubrín que eu en realidade quería contar historias e coa literatura atopei o meu lugar"

A vida ten paradoxos e a promoción de 'Si no amaneciera' é un deles. A súa autora, Ayanta Barilli, trae un libro intimista onde un pai e unha filla fan repaso ás súas vidas durante as últimas vinte e catro horas do primeiro. Un pai, o da escritora - Fernando Sánchez Dragó -, falecía dúas semanas antes da publicación da nova novela da súa filla.

Así, un pai e unha filla están presentes constantemente na promoción dunha novela que tamén fala unha relación paterno filial. "Paradoxos, sincronías, causalidades, de todo un pouco, pero ten que ver con ese caldeiro máxico da creatividade que fai que poidas anteceder cuestións tan importantes para unha persoa como a desaparición dun pai e iso é o que sucedeu", descríbeo a autora.

Desenvólvese durante o contexto do confinamento pandémico e neste "longo adeus dunha filla ao seu pai" ambos se abren nunha película vital que protagonizan Manuel e Anita. Ler 'Si no amaneciera' leva a un mirarse cara a dentro, a deterse na lectura e facerse moitas preguntas: coñezo, coñecía realmente ao meu pai, á miña nai?, coñezo ao meu fillo, á miña filla?, en que momento deixei de coñecelos?, que é a boa vida?, e a boa morte?. Ayanta Barilli convida a coñecer á persoa que tamén é un pai, unha nai, porque "logo os nosos maiores vánsenos e acabamos mendigando información aos demais e mesmo nos chegamos a sorprender porque nos dan unha imaxe que quizá non sexa a que temos".

