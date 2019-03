Empate que sabe a gloria a un Teucro lastrado polo seu mal inicio ante BM Sinfín (23-23)

Partido entre Teucro e BM Sinfin no Municipal © Mónica Patxot Partido entre Teucro e BM Sinfin no Municipal © Mónica Patxot Partido entre Teucro e BM Sinfin no Municipal © Mónica Patxot Partido entre Teucro e BM Sinfin no Municipal © Mónica Patxot Partido entre Teucro e BM Sinfin no Municipal © Mónica Patxot

Empate para comezar e grazas. O Teucro debutou en liga recibindo a un rival directo como BM Sinfín e salvou os mobles na segunda parte para rescatar polo menos un valioso punto, despois duns primeiros 30 minutos que fixeron temer o peor. Certo é que ao final os azuis mesmo tiveron a vitoria ao alcance da súa man, pero non souberon aproveitar case un minuto de acción atacante para completar unha remontada meritoria e agónica.

Puido ser peor. A imaxe do Teucro non foi boa, pero polo menos deixou claro que no seu ADN está impreso o non darse nunca por vencido, nin sequera cando todo sae ao revés como sucedía nesta ocasión. Hai moito que corrixir, certo, pero polo menos a afección saíu convencida de que con tempo este equipo pode e debe ir a máis nunha tempada que se presume máis igualada que nunca para escapar do descenso.

O Teucro cometeu na primeira parte, especialmente nos 20 minutos iniciais, maior número de erros dos permisibles nun partido completo, e desde logo dos que adoitan pagarse moi caro. Iso fixo que o Sinfín parecese un equipo moi superior, coas ideas claras, fronte a un rival que naufragaba especialmente en ataque, sen ideas que opoñer a unha defensa intensa, dura, rozando a legalidade en moitas ocasións, dos cántabros, que pola contra atopaban demasiadas facilidades nos seus ataques posicionais para fusilar a un Lloria que bastante fixo con aguantar como puido o ballón.

Erros en axudas defensivas, pero especialmente en lanzamentos cunha posición moi vantaxosa, convertendo a Villamarín nun muro, máis por falta de axuste dos locais que por inspiración do porteiro visitante (aínda que tampouco lle faltou esa faceta).

Basta dicir que o conxunto azul tardou nada menos que 9 minutos e medio en anotar o seu primeiro gol. Fíxoo Cangiani, dos poucos que deron un nivel acorde coa categoría. Para entón Sinfín xa puxera terra polo medio, cunha parcial inicial de 0-5. Con Cutura e Dani Hernández anulados pola defensa visitante, só Natan Suárez parecía ter as ideas claras e saber como superar en velocidade á defensa cántabra.

A diferenza subiría ata unha máxima renda de seis goles (5-11), pasado o minuto 20. Foi cando por fin o Teucro pareceu comezar a atopar o seu sitio na pista. Deulle para deter a sangría e reducir distancia ata un 9-13 ao descanso, inquietante pero que abría portas á esperanza a pouco que non se repetisen tantos e tan groseiros erros na segunda parte.

Tras o paso por vestiarios o Teucro púxose pronto a tres, levando á bancada o convencemento de que a remontada era posible, pero sobre todo metendo o partido nunha espiral de tolemia. Apoiado no bo facer de Santana baixo paus, os de Luís Montes apostaron por unha defensa máis agresiva, aumentando a velocidade nas súas accións ofensivas.

A pesar diso a diferenza non baixaba dos tres goles, ata que chegado ao ecuador deste período Cutura soltou o brazo, tras unha excelente acción defensiva de todo o equipo, para subir os graos e decibeis, poñendo o 16-18 no marcador e obrigando ao técnico cántabro a pedir tempo morto. O Teucro estaba no partido.

Os visitantes mantiveron o tipo ata que Natan Suárez e Moyano empataban (20-20). Quedaban nove minutos cando Samu Gómez daba a primeira vantaxe aos locais (22-21). O máis complicado estaba feito, pero Sinfín tampouco se rendeu. Iglesias, un exteucrista facía o 22-23 e Cutura respondía (23-23). Villamarín e Santana rivalizaban en ver quen paraba máis e mellor mantendo aos seus equipos con opcións. Parecía claro que gañaría quen menos se equivocase, ou quen máis acertase. Nin un nin outro.

Villamarín salvou un man a man con Cutura. Santana fixo o propio para darlle unha última opción de ataque aos seus con case un minuto por diante para gañar. Non a aproveitaron. Tras un tempo morto, con 14 segundos para realizar unha acción, o Teucro perdeu o balón sen chegar a lanzar. 6 segundos para Sinfín, que tampouco soubo aproveitar. Uns e outros cometeron máis erros que acertos, quizais por iso a ninguén desgustou de todo o empate, porque ambos puideron gañar, pero ambos estiveron moi preto da derrota.

SD TEUCRO (23): Lloria; Moyano (3), Quintas, Rial, Gerhardt (1), Cangiani (4), Cutura (4, 1 de penalti) -sete inicial-, Santana (p.s.); Natan Suárez (3), Iván Fernández, Samu Gómez (3), Fischer, Dani Hernández (3), Samu Pereiro (1) e Sergio Pérez (1).

BM SINFÍN (23): Villamarín; Muñiz (2), Torriko (1), Postigo (3), Da Silva (6), Iglesias (2), Dimitrevski -sete inicial-, Ibáñez ( p.s.); Valverde, Pla (3), Lastra, Sola (1), Basualdo, Lon (2), Vallés (3, de penalti) e Salvarrey.

Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez e José Carlos Friera Cavada (Asturias). Excluíron dous minutos a Rial e Sergio Pérez, no Teucro, e a Da Silva e Pla, no BM Sinfín.

Marcador (cada cinco minutos): 0-3, 1-6, 3-7, 4-10, 6-11, 9-13 (descanso), 11-15, 13-16, 15-18, 19-20, 22-22 e 23-23 (final).

Incidencias: Pavillón Municipal dos Deportes (Pontevedra). Uns 800 espectadores.