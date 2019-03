Pleno para o Arosa que gaña na Illa e sufrido triunfo do Ribadumia

Partido entre Ribadumia e Barco na Senra © Cristina Serantes

Tres de tres para o Arosa de Rafa Sáez, que comparte liderado con Bergantiños e Compostela, tras impoñerse con solvencia a domicilio ao Celtiga. Pola súa banda, o Ribadumia conseguiu unha importante e sufrida vitoria na Senra sobre un sempre complicado Barco.

Un gol de Fran Matos ao pouco de comezar a segunda parte, deu a vitoria ao Ribadumia sobre o Barco, nun partido disputado pero de escasa calidade.

Exceso de centrocampismo e poucas ocasións de gol foron a tónica na Senra, cunha primeira parte sen apenas xogadas destacables. Sería a raíz do tanto local cando o xogo animaríase un pouco, pero os ourensáns tampouco expuxeron o suficiente ante os homes de Luís Carro, que aseguraron o resultado sen pasar maiores apuros.

Os goles de Luís García e Mauri deron a vitoria ao Arosa sobre o Céltiga no "derbi da ría" disputado este sábado no Salvador Otero da Illa, permitindo que os de Rafa Sáez fagan pleno, con nove puntos nas tres primeiras xornadas disputadas.

Con moitos xogadores por diante do balón, os arlequinados fixéronse donos do partido desde o primeiro instante, levando a iniciativa e creando constantes chegadas á área defendida por Marcos Bermúdez.

Pola contra, o Céltiga apenas puido ofrecer en ataque máis que un disparo de Canhoto, desde fóra da área, que parou sen problemas Manu Táboas.

Os visitantes transformaron o seu dominio en vantaxe aos 37 minutos. Julio Rey roubou o balón entregando a Luís García que deixou atrás ao seu marcador para bater a Marcos Bermúdez cun remate raso e colocado.

Tentou reaccionar o Céltiga ao comezo da segunda parte, pero Manu Táboas sacou a súa mellor ocasión, nun disparo de Pablo Pillado. O partido converteuse nun "ida e volta" que Rafa Sáez freou dando entrada a Mou, co que recuperou a orde e a tranquilidade para sentenciar no minuto 70 co segundo gol. Foi obra de Mauri, resolvendo unha boa acción de Torrado e Javi Otero.

