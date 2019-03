Histórico triunfo de Óscar Graña: logra o seu cuarto título mundial de piragüismo maratón

Óscar Graña e Diego Romero, abrazados tras gañar o mundial de piragüismo maratón © Carolyn Cooper Tania Fernández e Tania Álvarez celebran o seu bronce no mundial de piragüismo maratón © Carolyn Cooper

Sen palabras. Acábanse os cualificativos para describir os interminables éxitos deportivos do pontevedrés Óscar Graña. Apenas dous meses despois de triunfar no Europeo, o padeeiro volveu a subir todo o máis alto do podio na modalidade de piragüismo maratón. Xunto co seu compañeiro Diego Romero, fíxose co cetro mundial da proba de C2.

A dupla pontevedresa, integrantes do Breogán do Grove, puxeron o broche de ouro ao campionato do mundo que, durante os últimos días, celebrouse na localidade portuguesa de Vila Verde.

Graña e Romero mantivéronse sempre na cabeza, acompañado polas embarcacións de Hungría, República Checa e a outra tripulación española dos seus compañeiros Tono Campos e José Sánchez.

O paso dos quilómetros foi desgastando a todos os participantes, para chegar aos últimos 500 metros con Óscar Graña e Diego Romero xunto á parella húngara, á que superaron nun longo sprint.

O C2 español cruzaba a liña de meta despois de 01:58:31.48, superando aos seus rivais máis próximos os húngaros Zoltán Koleszár e Levente Balla en apenas cinco segundos. Terceiros foron os checos Jakub Brezinay Jan Dlouhy, que entraron a 28 segundos. Tono Campos e Jose Sánchez ocuparon unha meritoria quinta posición.

Para Óscar Graña é o cuarto título mundial na modalidade de piragüismo maratón, tras os ouros logrados en 2010, 2012 e 2013. Aos seus 42 anos, é un dos padeeiros máis laureados do piragüismo nacional, con doce medallas en mundiais e dez en europeos.

O outro podio con presenza galega deste domingo en terras lusas foi para as deportistas Tania Álvarez do Kayak Tudense e Tania Álvarez do Breogán do Grove, que lograron o bronce.

O dúo español completou os 25,8 quilómetros da proba cun crono de 1 hora, 59 minutos 29 segundos e 22 centésimas. Fíxoo tras vencer nun particular duelo ao equipo surafricano formado por Hayley Nixon e Christie Mackenzie, ás que superaron despois dun potente e longo sprint cruzando a liña de chegada cos brazos no alto.

A vitoria da proba caía en mans das dúas deportistas de Hungría Renáta Csay e Zsófia Czéllai- vörös, mentres que a outra piragua española en competición, con Eva Barrios e Amaia Ousaba, conseguiu a medalla de prata.