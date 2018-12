Carol Agulla e Antía Pérez pasan o último corte e estarán nos Xogos Olímpicos da Mocidade

O Poio Pescamar terá dúas representantes nos próximos Xogos Olímpicos da Mocidade, que se disputarán a principios de outubro na capital arxentina, Bos Aires.

Carolina Agulla e Antía Pérez esquivaron os últimos descartes e foron incluídas este martes na convocatoria oficial de Claudia Pons para a cita internacional.

Aínda que só 10 futbolistas poderán ser inscritas na competición a lista compóñena finalmente 11 xogadoras, entre as que se atopan Agulla e Pérez, habituais nas últimas citas do combinado nacional sub-18.

Ambas poderán estar a disposición Dani Díaz para o debut do Poio Pescamar en liga do próximo sábado na pista do Universidade de Alacante, pero tras a cita deberán desprazarse a Madrid, onde están citadas o domingo 30 de setembro para realizar varios adestramentos na Cidade do Fútbol das Rozas antes de viaxar a Bos Aires o día 3 de outubro.

Se avanzan ata a final a Selección Española permanecerá en Arxentina ata o día 18.

Na primeira fase dos Xogos Olímpicos da Mocidade España medirase ás seleccións de Tonga, Tailandia, Bolivia e Trinidad e Tobago.