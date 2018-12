As pistas deportivas provisionais, a pleno rendemento no Recinto Feiral

Pistas deportivas instaladas provisionalmente no Recinto Feiral © PontevedraViva

Con algúns días de atraso sobre o calendario previsto inicialmente, debido á humidade atopada ao desmontalas, as pistas deportivas trasladadas desde o pavillón Multiusos da Xunqueira ata o Recinto Feiral atópanse a pleno rendemento.

Os nove clubs que utilizaban a diario o pavillón agora en obras puideron retomar a normalidade desde o inicio da semana na súa nova e provisional localización, aínda que a actividade non se volverá intensiva ata o día 1 de outubro co inicio de curso nas Escolas Deportivas Municipais.

Nas dúas pistas colocadas agora no Recinto Feiral os equipos de base da cidade poderán desenvolver os seus adestramentos durante a semana, pero non competición durante sábado e domingo.

O traslado forzoso manterase durante todo o mes de outubro mentres as obras do Multiusos avanzan, estando previsto que se poidan utilizar as novas pistas de xogo do pavillón a partir de novembro, aínda que haxa que convivir co final das obras.

De feito o Recinto Feiral deberá liberarse a tempo para a instalación da feira de produtos gourmet Etiqueta Negra que se celebrará do 10 ao 12 de novembro.